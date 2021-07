No último domingo, 11, foi disputada a aguardadíssima final da Eurocopa 2020 – o palco do jogo foi Wembley, na Inglaterra, e os protagonistas do espetáculo foram Itália e Inglaterra. Com isso, os ingressos que já eram limitados por conta das restrições sanitárias, chegaram a preços astronômicos, beirando a casa dos R$ 365 mil.

Wembley normalmente comporta até 90 mil espectadores, porém o governo britânico reduziu esta capacidade para 60 mil e, com uma demanda absurda por ingressos, os preços dos bilhetes dispararam. Afinal, esta foi a primeira vez que a Inglaterra disputou a final da Eurocopa e, para completar, o jogo foi realizado em sua casa. Outro fator que apimentou ainda mais a partida e a tornou tão única, é que esta foi a primeira final disputada pela seleção inglesa desde que venceu a Copa do Mundo de 1966.

Diversos sites venderam ingressos, e no Ticombo, por exemplo, dois deles foram negociados a R$ 291 mil, além da taxa de reserva de R$ 72 mil, resultando num preço de R$ 365 mil. Já outra plataforma, o Live Football Tickets, vendeu os bilhetes por R$ 100 mil, com uma taxa de reserva de mais R$ 34 mil.

E não foram só os ingleses que ficaram extremamente ansiosos para a grande final. Os italianos também demonstraram toda sua euforia com a partida, já que eles não venciam nenhum título expressivo desde a Copa do Mundo de 2006. E seu único título da Eurocopa foi ganho em 1968, sendo que a Itália bateu na trave em outras duas ocasiões, perdendo a final para a França em 2000 e para a Espanha em 2012.

A partida desse domingo foi um grande espetáculo. Ambas as seleções vinham demonstrando uma evolução impressionante na sua metodologia de jogo, inovando em diversos aspectos. A Itália, por exemplo, havia deixado de ser aquela equipe que jogava somente defensivamente e estava apostado em um estilo de jogo mais ofensivo, com boas trocas de passe e jogadores de velocidade nas beiradas de campo.

Algo semelhante aconteceu com a Inglaterra, que apesar de ainda utilizar um atacante grandalhão no meio da área e possuir uma defesa sólida, tinha pontas criativos e velozes, como Raheem Sterling e Phil Foden. Desta forma, este jogo, além de ter sido um sucesso de audiência, bateu recordes de palpites em qualquer site confiável de apostas esportivas, que no Brasil contam com vários bônus que ajudam os usuários a aumentarem suas chances de acertos.

CLASSIFICAÇÃO ITALIANA FOI SOFRIDA

Para chegar na final, a Itália teve que passar pela seleção espanhola, que estava em um período de renovação em seu elenco. Ainda assim, a Fúria deu bastante trabalho para os italianos. Diante de, nada mais nada menos, 60 mil torcedores que esgotaram os ingressos em Wembley, Chiesa colocou a Azzurra em vantagem. A equipe italiana já vinha tomando as ações da partida antes de abrir o placar. Porém, após o tento, o treinador Roberto Mancini fez algumas alterações que deixaram a Itália mais recuada, fazendo com que a Espanha partisse para cima em busca do resultado. Depois de alguns minutos de pressão, Morata, que havia saído do banco de reservas, conseguiu empatar a partida, que teve o resto do tempo regulamentar e da prorrogação bem morno.

Com isso, o jogo precisou ser decidido nas penalidades, e Morata, o autor do gol espanhol no tempo regulamentar, assim como Olmo e Locatelli, desperdiçaram as suas cobranças. Após o triunfo, a seleção italiana chegou ao seu 33º jogo sem derrotas. A equipe comandada por Roberto Mancini não sabe o que é perder desde setembro de 2018.

VITÓRIA ITALIANA DECIDIDA NOS PÊNALTIS

Quem levou o segundo título na Eurocopa foi a seleção da Itália. No tempo normal de partida, que acabou em 1 a 1, com gols marcados pelo ala Luke Shaw (Inglaterra), no 1º tempo, e pelo zagueiro Bonucci (Itália), na metade do segundo tempo. Após prorrogação empatada, a disputa acabou nas penalidades máximas com vitória do time italiano. Três jogadores ingleses desperdiçaram suas cobranças e, assim, o troféu foi parar nas mãos do adversário.