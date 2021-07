Os investimentos, conforme o Ministério da Saúde, serão de R$ 441,7 mil. Os 250 agentes comunitários irão complementar o quadro atual do Município que conta com 285 agentes, ampliando os serviços da atenção básica. De acordo com Queiroga, o credenciamento de mais equipes de saúde da família contribui diretamente com o trabalho preventivo que é realizado bem próximo da população, principalmente com a dedicação dos agentes comunitários de saúde. “Essas equipes são fundamentais para que possam ter uma resolução dos problemas sanitários do nosso país”, afirmou Queiroga.

A novidade para Rondonópolis foi anunciada pelo ministro em estrutura montada junto da Central de Vacinação contra a covid-19 na Secretaria Municipal de Saúde. Ao final do discurso, Queiroga, que é médico cardiologista, aplicou a primeira dose da vacina em uma mulher lactante e um homem. O ministro garantiu que até dezembro toda população estará vacinada com duas doses no país.

O prefeito José Carlos do Pátio disse estar comovido com a vinda do ministro e o anúncio do credenciamento das unidades básicas de saúde que vão trabalhar na atenção primária com as famílias de Rondonópolis.

SANTA CASA

Na visita, o ministro inaugurou ainda oficialmente um novo serviço de radioterapia na Santa Casa de Rondonópolis. A unidade tem o objetivo de ampliar a assistência e o tratamento de pacientes com câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O novo serviço foi erguido por meio do Programa de Expansão de Radioterapia do SUS (PERSUS), com um investimento de R$ 10 milhões do Governo Federal. A política de enfrentamento ao câncer no Brasil foi destacada por Queiroga como uma das mais avançadas do mundo.

“O Ministério da Saúde investiu aqui nesta radioterapia R$ 10 milhões. Aqui, nesse serviço altamente especializado do câncer, nós vamos buscar a solução para atender um dos problemas que afligem nossa população”, afirmou.

PASSAGEM PELA UFR

Também houve reunião na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), onde o ministro se encontrou com estudantes de medicina e com a reitora Analy Castilho.

Na comitiva do ministro estavam o senador Wellington Fagundes e os deputados federais Neri Gueller, Emanuelzinho e José Medeiros. O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, também esteve na cidade acompanhando Queiroga.

No período da tarde, Marcelo Queiroga também cumpriu agenda em Várzea Grande e Cuiabá.