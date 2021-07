O Hospital Santa Casa receberá recursos de uma emenda federal da ordem de R$ 10 milhões. “No dia 30 de março deste ano protocolei, juntamente com o deputado estadual delegado Claudinei Lopes (PSL), junto ao deputado federal José Medeiros, um ofício solicitando a captação de recursos, através de emenda parlamentar, para auxiliar na ampliação de serviços de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, bem como o Hospital do Câncer, Hospital dos Olhos, Hospital do Coração”, afirmou o vereador José Felipe (Pode).

“Na Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Rondonópolis, do dia 09 de julho de 2021, foi aprovada a abertura do crédito de 10 milhões de reais. Sabemos da importância desta instituição de saúde para Rondonópolis e toda região sudeste do Estado de Mato Grosso, sendo que o Hospital do Câncer atende, além da região sudeste, também a região do Araguaia, totalizando cerca de 600 mil usuários da saúde”, completou o vereador.

José Felipe é o atual presidente do Podemos no município de Rondonópolis. “Agradeço ao deputado Federal José Medeiros por atender a solicitação. Reconheço a importância da instituição Santa Casa de Misericórdia, sendo que, recentemente, a instituição foi certificada pela Anvisa como um dos melhores hospitais do Brasil. A avaliação aponta que a Santa Casa Rondonópolis obteve 100% de conformidade nos indicadores de estrutura e processo para as práticas de segurança do paciente. Entre os hospitais de Mato Grosso que passaram pela avaliação, o hospital de Rondonópolis está em primeiro no ranking de pontuação, junto com uma unidade hospitalar de Cuiabá. Ao todo, 269 hospitais no Brasil foram avaliados, onde somente três Santas Casas conseguiram nota máxima, entre elas a Santa Casa Rondonópolis. Ações políticas como esta auxiliam para cada vez mais melhorar a saúde de Rondonópolis e de toda região sudeste de Mato Grosso”, completou o vereador é médico José Felipe.