As sucessivas altas também têm afligido o mercado de gás de cozinha (GLP) em Rondonópolis. O novo reajuste anunciado pela Petrobras, na ordem de 6% para as distribuidoras, passa a ser repassado aos consumidores por muitas revendas da cidade no começo desta semana. O valor médio do botijão de 13kg deve chegar a R$ 120,00.

Conforme apurado pelo A TRIBUNA, muitas revendas e vendedores autônomos de Rondonópolis repassam o botijão de gás a valores entre R$ 110,00 e R$ 115,00, ainda sem a nova alta. Muitos devem começar a praticar o valor de R$ 120,00 a partir desta segunda-feira (12/7). Contudo, tem locais que já estão praticando esse novo valor.

O empresário Carlos Alberto Pereira, que atua nesse segmento, observa que já comprou produto com reajuste desde terça-feira (6/7), mas que vai praticar novo valor a partir desta segunda-feira. Ele avalia que esses constantes aumentos no produto desestabilizam o setor, reduzindo a margem de lucro dos empresários, que acabam absorvendo parte da alta, e os consumidores, que têm poder de compra reduzido, principalmente das classes ‘C’ e ‘D’.

Esses constantes aumentos trazem um impacto negativo sobretudo em Mato Grosso, apontado como o estado com o gás mais caro no Brasil, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Há cidades no norte do estado onde o preço do botijão chega a R$ 130,00.

Segundo a Petrobras, os reajustes acompanham a elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e derivados. Segundo a estatal, tal alinhamento “é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes setores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileira”.