A Prefeitura de Rondonópolis divulgou a programação de vacinação contra a Covid-19 nesta próxima semana no município. Conforme o anunciado, deve ser uma semana de vacinação intensa na cidade.

As pessoas com 38 anos ou mais recebem a 1ª dose da vacina nesta segunda-feira (12/07), nos ESF Pedra 90, Padre Rodolfo, André Maggi e Unic- Ary Coelho, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 16:30, e na Central de Vacinação (Corujão), das 8:00 as 22:00.

A 2ª dose da vacina Astrazeneca para pessoas de 60 anos acima que tomaram a primeira dose até o dia 20/04/2021 inicia na terça-feira (13/07), nos mesmos locais.

Na quarta-feira (14/7), continua a vacinação referente à 2ª dose da vacina Astrazeneca para pessoas de 60 anos acima que tomaram a primeira dose até o dia 21/04/2021, nos mesmos locais.

A 1ª dose de trabalhadores da educação de 25 anos acima ocorre entre 12/07 e 14/07 (segunda à quarta-feira), na Universidade Federal de Rondonópolis-UFR, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 16:30.

No caso do setor da educação, para vacinar-se, é preciso levar documento original com foto; CPF ou cartão do SUS; título de eleitor ou comprovante de endereço, comprovante de vínculo empregatício.

As demais pessoas precisam levar documento original com foto; CPF ou cartão do SUS; carteirinha de vacinação; título de eleitor ou comprovante de endereço.

OUTRAS PRIORIDADES

Também na próxima semana serão vacinados os caminhoneiros, na ATC; os trabalhadores da indústria, nas próprias empresas; e os trabalhadores do setor ferroviário, no terminal ferroviário.