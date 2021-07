A direção da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) publicou o edital de convocação nº 1, convocando 89 aprovados no Concurso Público (Edital nº 001/2020), finalizado e homologado recentemente, conforme a resolução nº 88 de 29 de junho de 2021, para o preenchimento de 397 vagas, entre contratação imediata e cadastro de reserva, para empregos de nível fundamental incompleto (alfabetizado), nível médio e nível superior, mediante as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Os aprovados terão 30 dias a contar desta sexta-feira (9) para se apresentarem no Departamento de Recursos Humanos, na sede da Companhia, munidos dos documentos originais ou cópias autenticadas, exigidos e divulgados no Edital de Convocação. Lembrando que findo o prazo de 30 dias e o candidato convocado não se apresentar, será considerado desistente.

Nesta primeira convocação, a empresa vai dar posse a estes 89 aprovados, para preenchimento imediato de vagas em cada função específica. Os demais 308 aprovados para o preenchimento das 397 vagas do concurso, deverão ser chamados paulatinamente, de acordo com as necessidades da empresa.

Os demais candidatos excedentes que conseguiram nota para a aprovação, vão compor o chamado “cadastro reserva”, e poderão ser convocados em caso de necessidade da companhia. Todavia a Coder tem legalmente até dois anos para uma eventual convocação ou não, dos candidatos incluídos no referido cadastro.