Em visita a Rondonópolis na manhã de hoje (9/7), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou investimentos na atenção básica do município. A população vai poder contar com mais 250 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A cidade já possui 285 ACS, todos custeados pelo Ministério da Saúde. Um total de R$ 441,7 mil em investimentos.

O Ministério da Saúde também credenciou mais 24 Equipes de Saúde da Família para reforçar a atenção primária da cidade. As equipes foram autorizadas a receberem custeio para informatização por meio do “Programa Informatiza APS”. Os repasses de custeio variam de R$ 1,7 mil a R$ 2,3 mil/mês por equipe.

“A revolução na saúde pública brasileira será feita com o aprimoramento e a melhora da atenção primária à saúde. Sabemos que é na atenção básica que começa a assistência. É na atenção básica onde fazemos a medicina preventiva”, contou o ministro Queiroga.

O ministro inaugurou ainda oficialmente um novo serviço de radioterapia na Santa Casa de Rondonópolis. A unidade tem o objetivo de ampliar a assistência e o tratamento de pacientes com câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O novo serviço foi erguido por meio do Programa de Expansão de Radioterapia do SUS (PERSUS), com um investimento de R$ 10 milhões do Governo Federal. A política de enfrentamento ao câncer no Brasil foi destacada por Queiroga como uma das mais avançadas do mundo.

“O Ministério da Saúde investiu aqui nesta radioterapia R$ 10 milhões. Aqui, nesse serviço altamente especializado do câncer, nós vamos buscar a solução para atender um dos problemas que afligem nossa população”, afirmou.

A inauguração é parte de uma série de agendas que o ministro da Saúde cumpre no Mato Grosso. Agora à tarde, ele está na capital Cuiabá.