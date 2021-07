A cidade de Rondonópolis é a localidade com mais obras paralisadas no estado de Mato Grosso, conforme o Radar de Obras Paralisadas, um módulo no Sistema Radar de Controle Público lançado ontem pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Segundo o levantamento, Rondonópolis tem um total de 269 obras paralisadas.

Dentro desse ranking, a segunda localidade com mais obras paradas é Cuiabá, com 184 projetos nessa condição, seguido de Várzea Grande, com 145 projetos paralisados. A cidade de Barra do Garças, por sua vez, é o local de 73 obras paradas no estado, e a cidade de Sinop, de 65 obras nesta condição.

Ao todo, a ferramenta aponta mais de 3 mil obras paralisadas no estado, com detalhes, valores gastos, tempo de paralisação e, inclusive, um “Top 20” em que Rondonópolis é o destaque negativo. Considerando a unidade gestora, a Prefeitura de Rondonópolis também é a “campeã” no estado, sendo a que mais tem obras paradas, com um total de 234 projetos nessa condição.

A segunda unidade gestora com mais obras paradas é a Secretaria de Estado de Educação, com 141 projetos nessa condição. Depois vem a Prefeitura de Várzea Grande, com 134 obras paradas, e em quarto lugar aparece a Secretaria de Estado de Infraestrutura, com 126 obras paradas. A Prefeitura de Cuiabá detém 80 obras paralisadas.

Considerando as contratadas com mais obras paradas em Mato Grosso, a primeira na lista é a empresa WN Construções Ltda, com 46 projetos nessa condição. Depois, novamente Rondonópolis é destaque negativo nesse ranking com a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), que tem 39 obras paradas, conforme o levantamento.

Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-MT, o módulo utiliza informações do banco de dados do Sistema GEO-OBRAS do Tribunal, que são declaratórias e cadastradas pelas próprias unidades gestoras responsáveis pelo empreendimento, nas diversas fases do processo, quais sejam planejamento, licitação, contrato e execução da obra.