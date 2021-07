A primeira visita de Queiroga em Rondonópolis será na UFR, às 8h. Na universidade, o ministro se encontra com estudantes do curso de medicina. Na sequência, às 9h, Queiroga irá conhecer a unidade de radioterapia da Santa Casa de Rondonópolis, onde deve participar de uma cerimônia de inauguração. No hospital, o ministro também deve se encontrar com profissionais da saúde.

No local, também haverá a assinatura de termos com a Prefeitura de Rondonópolis para o credenciamento de 250 agentes comunitários de Saúde e 24 equipes do programa Saúde da Família. O ministro da Saúde deve ser recebido em Rondonópolis pelo prefeito José Carlos do Pátio. Porém, em função das restrições para evitar a contaminação pela Covid-19, as atividades com a participação do ministro terão público reduzido, restringindo-se a autoridades, jornalistas e servidores das unidades que serão visitadas.