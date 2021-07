Moradores do bairro Jardim Primavera ainda terão que aguardar mais tempo para usufruir do Parque das Mangueiras. Isso porque a Prefeitura de Rondonópolis suspendeu, no último dia 6, a licitação para contratação de uma empresa para finalizar a obra. Segundo o Município, a licitação Tomada de Preço 67/2021 está suspensa por prazo indeterminado para que seja realizada uma atualização na planilha orçamentária da obra.

A licitação suspensa previa a contratação de empresa para a conclusão da obra remanescente do Parque das Mangueiras, pavimentação de logradouros públicos no entorno do parque, bem como pavimentação do acesso ao Parque do Escondidinho.

O Parque das Mangueiras está com as obras praticamente prontas há mais de um ano e meio mas, de acordo com a Prefeitura, não pode ser entregue à população, pois ainda há alterações a serem feitas na estrutura do parque. Desde dezembro de 2019, o local está praticamente abandonado e a estrutura já existente está se deteriorando com o tempo e o mato tomando conta da área de lazer.

Em abril deste ano, a Secretaria Municipal de Infraestrutura havia informado à reportagem do A TRIBUNA que o Parque das Mangueiras não havia sido entregue, pois o Município teria encaminhado para a Caixa Econômica Federal (CEF) um pedido de reprogramação da obra, incluindo a pavimentação de outras ruas da região que não estavam incluídas no projeto original, que contemplava apenas a rua em frente ao parque.

O A TRIBUNA acompanha o andamento das obras do Parque das Mangueiras desde 2012, quando tiveram início. Nesses nove anos, a obra, que está orçada em aproximadamente R$ 4 milhões, foi paralisada mais de duas vezes e até o momento não foi concluída.

A obra foi iniciada na primeira gestão do prefeito José Carlos do Pátio, ainda em 2012. Foi paralisada e acabou não sendo retomada durante a gestão do ex-prefeito Percival Muniz. A construção do parque somente voltou a ser realizada em 2018, quando houve a retomada do serviço no local.