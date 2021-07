A auxiliar administrativo Mara Boeni, de 33 anos, sobreviveu a um grave acidente em que ela sofreu no dia 5 de fevereiro deste ano na Avenida Bandeirantes, no Jardim Assunção. Após cinco meses da tragédia e sem poder trabalhar, hoje ela tenta se recuperar fisicamente e clama a ajuda financeira da sociedade para manter-se e para custear as despesas médicas.

No acidente, ela estava em uma motocicleta e foi atingida por outra moto quando saía de um estabelecimento na Avenida Bandeirantes. Ela ficou quase um mês internada, inclusive em Cuiabá, teve que amputar um dos pés e quebrou 12 partes do corpo. Quem passava pelo local na hora do acidente acreditava que ela não sobreviveria.

No geral, ela quebrou os dois braços, as duas pernas, o quadril e o rosto, passou por cirurgias e, desde então, está em recuperação. “Fora todos esses problemas, estou com uma ferida (câncer inicial) no meu útero que terei que operar com urgência e preciso pagar pela cirurgia, medicações e fora os gastos que tenho com aluguel, filhos e remédios”, explica.

Mara Boeni mora sozinha com os dois filhos no bairro Jardim Gramado. Apesar de toda a situação, ela está sem receber do INSS há 5 meses e seu DPVAT também não saiu. Além das dores de cabeça que vem sentindo há mais de 30 dias, atesta que terá que fazer uma ressonância magnética também. “A situação está muito difícil”, afirma.

Quem puder e sentir no coração de ajudá-la com qualquer valor pode fazer o depósito via Pix: 024.474.591-90. O telefone dela é o 99923-5678.

“Que Deus abençoe grandemente qualquer ajuda e agradeço pelas orações de todos”, externou.