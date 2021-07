A Patrulha Rural Georreferenciada, realizada de forma pioneira pelo 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis e pela 14ª Companhia Independente de Força Tática, instalou nesta quinta-feira (08/07) novas placas ostensivas de identificação em propriedades já cadastradas nas regiões da Rodovia do Peixe e Gleba Rio Vermelho.

Além de identificar que a área é monitorada, as placas contêm os números de acionamento da Patrulha. Vale enfatizar que o monitoramento de parceria entre comunidade rural e Polícia Militar tem dado bons frutos para a segurança pública no campo, com redução dos índices de criminalidade na zona rural.

As ações preventivas e ostensivas são realizadas pelos policiais do patrulhamento específico, iniciadas em 2014 e aprimorada de forma mais específica no ano de 2017 por meio do 4º Comando Regional em Rondonópolis.

Os produtores rurais abrem as porteiras das propriedades e fornecem informações importantes para o início do monitoramento. Os policiais coletam dados com o produtor que vão para um cadastro da PM e orientam sobre segurança.

A partir daí, a fazenda passa a ser georreferenciada e recebe uma placa de identificação com um número exclusivo. O proprietário é adicionado em um grupo de mensagens para dar celeridade às ocorrências.