A ação suspeita de uma pessoa que age em nome da concessionária de energia que atua em Mato Grosso tem gerado receio no Bairro Jardim Residencial São José, em Rondonópolis. Diante da falta de divulgação do procedimento, o receio é de se tratar de algum golpe ou tentativa de assalto.

Uma moradora do bairro relata que, no período da manhã desta quarta-feira (7/7), foi surpreendia com a presença de um homem que estava fotografando todas as casas no Residencial São José, mais precisamente na Rua João Gomes Nascimento, e também fazendo anotações em um maço de correspondências que estavam em suas mãos.

Questionado pela moradora, o referido homem respondeu que estava prestando serviços à Energisa, relatando que há casas com padrão bifásico/trifásico que nos registros da empresa consta como monofásico, necessitando de atualização nos registros. “Questionei o por quê da necessidade das fotos das casas, ao que respondeu que seria para registro do número das mesmas”, externou.