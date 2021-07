HOMENAGEM I

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Póvoas recebeu a medalha Sesquicentenário do Conflito da Tríplice Aliança das mãos do General de Brigada e comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, Reinado Salgado Beato. A homenagem foi realizada durante uma visita de cortesia do general, no gabinete da presidência do Poder Judiciário de Mato Grosso.

HOMENAGEM II

A medalha foi criada pelo Exército Brasileiro com o objetivo de rememorar a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), sendo oferecida como homenagem e agradecimento aos grandes e relevantes serviços prestados à Força. A magistrada se sentiu honrada e extremamente lisonjeada ao receber a medalha. “Realmente é uma grande glória essa condecoração vinda de uma instituição tão respeitada e essencial para o nosso país como o Exército Brasileiro”, destacou a presidente

PM DE LUTO

A Polícia Militar de Mato Grosso lamenta, com profundo pesar, a morte do sargento da reserva renumerada Antônio Jesuíno da Silva, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (07.07), em Cuiabá. O policial estava internado no Hospital Geral da Capital depois de duas paradas cardíacas e passando por procedimento cirúrgico não resistindo, vindo a falecer. O militar tinha 55 anos e deixa esposa e dois filhos.

RECONSTRUÇÃO I

O departamento de obras e engenharia da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, está praticamente reconstruindo parte da EMEF -José Antônio da Silva, localizada na Rua Papa João XXII, nº 1319, na Vila Cardoso. Esta unidade que carecia de reforma e readequações há muito tempo, teve suas obras de restauração iniciadas em 21/06/21.

RECONSTRUÇÃO II

Para isso, a municipalidade está investindo R$ 649.521,96 em recursos próprios do município, e os trabalhos têm prazo para serem concluídos em cerca de 5 meses. Como um dos blocos da unidade se encontrava com problemas estruturais, está sendo necessária a sua completa demolição desde a fundação até a cobertura, e será construído um bloco totalmente novo no local.

ESTABILIDADE

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), assinou, nesta quarta-feira (7), a promulgação do Projeto de Emenda à Constituição 10/21, que garante estabilidade a um grupo de servidores com mais de 30 anos de carreira que estão sendo desligados da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), somente com direito a salário, saldo de férias e 13º. A medida é de autoria das lideranças partidárias.

“GOLPE DO AMOR” I

Uma mulher de 30 anos foi presa nesta quarta-feira (07.07) em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, por estelionato amoroso praticado pela internet contra uma vítima de Mato Grosso. A prisão foi representada à Justiça pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres após a investigação para apurar o estelionato cometido ao longo de um ano, que causou um prejuízo de R$ 100 mil à vítima.

“GOLPE DO AMOR” II

De acordo com a delegada Judá Maali Marcondes, a vítima, de 32 anos, conheceu a suspeita pela internet e se envolveram afetivamente. As duas não se conheciam pessoalmente, mas a suspeita, após conquistar a vítima, passou a inventar diversos problemas de saúde e pedia dinheiro constantemente.

“GOLPE DO AMOR” III

A investigação apurou que os golpes foram praticados a partir de fevereiro do ano passado e nesse período, a suspeita praticou violência psicológica e com o crime, conhecido como ‘golpe do amor’ causou um prejuízo à vítima de aproximadamente R$ 100 mil, comprovados por meio de depósitos bancários.

“GOLPE DO AMOR” IV

Diante dos fatos apurados, a delegada de Cáceres representou pela prisão preventiva da suspeita e solicitou apoio da Delegacia da Mulher de Mossoró. Uma equipe de investigação da DEDM de Cáceres, composta pelas investigadoras Martinha Mariana e Renata da Silva, seguiu até Mossoró e com apoio da Delegacia da Mulher local efetuaram a prisão preventiva da investigada.