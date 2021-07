Não é de hoje que o A TRIBUNA enfatiza os problemas do transporte coletivo rondonopolitano, mas, infelizmente, o poder público demorou demais para agir e, hoje, o sistema se tornou inviável em termos de exploração.

As informações trazidas nesta semana por um professor que fez o estudo de viabilidade do transporte coletivo mostraram a falta de credibilidade do sistema perante à população, que no decorrer dos anos foi migrando para outros tipos de transporte, especialmente o particular com carros ou motos.

Agora é de estranhar o grande interesse da Prefeitura em criar uma autarquia municipal para manutenção do serviço, considerando ser algo deficitário em termos financeiros. Para se ter uma noção da realidade, o estudo apontou que o custo desse serviço pelo poder público será de cerca de R$ 3 milhões, mas hoje a renda mensal gira em torno de R$ 900 mil.

O poder público tem argumentado que é uma obrigação constitucional ofertar o transporte coletivo à população e que, se bem administrado, com o tempo, o serviço pode se tornar viável e atrair novamente os usuários. A questão que se levanta aqui é o prejuízo gerado até essa viabilidade se consolidar – e se é que isso vai ocorrer novamente em médio prazo!

E outra: o Município poderia ofertar o serviço à população de outra forma, por meio da iniciativa privada, mas não por ônibus convencionais (mais dispendiosos) e, sim, por meio de vans e alguns micro-ônibus. Inclusive, com essa alternativa, seria possível atender mais regiões e bairros da cidade em menor espaço de tempo, gerando mais satisfação aos usuários.

Enfim, hoje vaticinam a necessidade do poder público criar uma autarquia – mas, na verdade, há uma necessidade do poder público ofertar o serviço. Diante de tantas dúvidas e da realidade negativa visível a olhos nus, a pergunta que não quer calar é: a quem interessa criar uma autarquia, com dezenas de novos cargos, gastar milhões em compra de veículos para gerar prejuízo?

O tempo nesse caso, infelizmente, nos dará a resposta, já que o poder público insiste nessa autarquia, inclusive comprando os veículos antes mesmo da sua criação. Tomara que não seja uma nova espécie de VLT cuiabano…