Depois do aumento anunciado pela Petrobras nesta terça-feira (6/7), os combustíveis já estão com preços mais altos nos postos da cidade de Rondonópolis. Apesar de o anúncio ter sido para gasolina e para o diesel, o etanol também teve hoje (8/7) aumento de preço na cidade.

O aumento anunciado pela Petrobras foi de 3,7% por litro do diesel e 6,3% por litro da gasolina nas refinarias. Em Rondonópolis, a gasolina saía em média a R$ 5,60 o litro na bomba e, com o aumento, passou para média de R$ 5,80/litro em postos centrais, perfazendo uma alta média de 3,57%.

No caso do etanol, muitos postos estavam com preço médio de R$ 4,00 por litro e, com a alta, passaram para R$ 4,20 por litro. Já o diesel passou a ser comercializado até a mais de R$ 5,00 o litro em alguns estabelecimentos locais.

Apesar do aumento, alguns postos vêm fazendo promoção e comercializando os combustíveis com desconto de até R$ 0,30 o litro (no caso da gasolina), em se tratando de venda com dinheiro em espécie.

Para quem tem carros flex, já vale abastecer com gasolina em Rondonópolis. Para o álcool ser mais vantajoso do que a gasolina, o preço do litro tem que custar até 70% do litro da gasolina. E, na cidade, o preço do etanol já tem sido superior a 70% ao da gasolina.