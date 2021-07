A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT) manteve condenação imposta ao Bradesco de indenizar os danos morais sofridos por um gerente administrativo, que em maio de 2018, junto com a esposa, os dois filhos e um vizinho, foram vítimas de extorsão e sequestro em Rondonópolis por criminosos que queriam os valores disponíveis no cofre da agência onde o trabalhador atuava.

O caso teve grande repercussão na época na cidade. O gerente administrativo, sua família e o vizinho foram rendidos e mantidos em cárcere privado em sua residência, sob ameaça de arma de fogo, durante toda a noite. Pela manhã, foi obrigado a ir à agência do Bradesco da Avenida Cuiabá e retirar cerca de R$ 380 mil do cofre, conforme noticiado à época. Após entregar os valores aos bandidos, sua família e vizinhos foram libertados.

Na justiça, o Bradesco afirmou não ter culpa pelo incidente, já que se tratou de extorsão mediante sequestro, ocorrido na residência do trabalhador. Além disso, sustentou que não poderia ser responsabilizado pela segurança de seus empregados fora do local de trabalho, função essa que é do Estado. O banco finalizou dizendo que o crime era exemplo perfeito de caso fortuito e de força maior.

No recurso, o valor referente aos danos morais decorrentes de doença ocupacional, contudo, foi reformado de R$ 150 mil para R$ 90 mil.