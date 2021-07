O convite ao ministro para a agenda no estado foi feito pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), relator da Comissão Temporária da Covid-19 e autor do Projeto de Lei que autoriza o uso de plantas industriais de saúde animal na fabricação de vacinas contra o novo coronavírus.

O projeto de uso das plantas industriais para fabricar vacinas contra a Covid conta com o apoio do Ministério da Saúde. Queiroga já anunciou, durante depoimento à Comissão Temporária da Covid, a inclusão dessas unidades na estratégia do Ministério para disponibilizar o máximo de doses ao Plano Nacional de Imunização.