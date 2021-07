Rondonópolis terá vacinação prioritária na próxima semana para trabalhadores de diversos segmentos incluídos no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19. Terão dias e locais exclusivos de imunização contra a doença trabalhadores da indústria, do transporte ferroviário, caminhoneiros e professores.

Nesse cronograma, a Prefeitura de Rondonópolis informou que, na terça-feira (13/7), começam a ser imunizados os trabalhadores da indústria com mais de 39 anos no Sesi-Senai. Para esse público, a vacinação segue até sexta-feira (16). Entre terça-feira e sexta-feira (13 a 16/7), também irão receber a vacina os caminhoneiros com mais de 39 anos. Para esse público-alvo, a imunização será realizada na Associação de Transportadores de Cargas (ATC).