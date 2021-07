Os hospitais filantrópicos do estado que lutavam por um aumento nos valores repassados pelo Governo de Mato Grosso, via Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), foram surpreendidos esta semana com um projeto do Executivo Estadual que reduz ainda mais o auxílio que vem recebendo. A sorte é que a pauta polêmica teve pedido de vista por parte do deputado Lúdio Cabral.

O FEEF garante cerca de R$ 40 milhões em recursos aos hospitais do estado, como o Hospital Geral, do Câncer, Santa Helena, Hospital da Visão e Santa Casa de Rondonópolis. Hoje ele é utilizado em investimentos exclusivos na área da Saúde, em especial no custeio de hospitais filantrópicos.

Com o projeto, os recursos remetidos ao FEEF serão destinados ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e também ao Fundo de Apoio às Ações Sociais de Mato Grosso (FUS/MT). Lúdio defende, por exemplo, que os recursos arrecadados fiquem apenas para a Saúde.

Alguns deputados já anunciaram que pretendem propor mudanças no texto enviado pelo Palácio Paiaguás. A principal mudança está na divisão da aplicação dos recursos que serão depositados no Fundo Estadual de Saúde.

Como o presidente da Assembleia Legislativa comunicou o recesso parlamentar ao final da segunda sessão plenária desta terça-feira (6), essa proposta do governo quanto à aplicação do FEEF deve ser avaliada agora no retorno dos trabalhos em Plenário, a partir do dia 5 de agosto.