Por sua vez, o novo Boletim Epidemiológico aponta o registro de 66 novos casos da doença em Rondonópolis, passando de 32.923 para 32.989 de terça-feira para quarta-feira. As pessoas que se recuperaram da doença agora são 31.415 desde o começo da pandemia.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI dos principais hospitais da cidade se manteve estável. No Hospital Regional aparecem 6 vagas disponíveis e, na Santa Casa de Misericórdia, são quatro leitos.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (94.661), Rondonópolis (32.989), Várzea Grande (30.786), Sinop (22.264), Sorriso (16.130), Tangará da Serra (15.764), Lucas do Rio Verde (14.006), Primavera do Leste (11.761), Cáceres (10.021) e Alta Floresta (8.872).

