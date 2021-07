Uma equipe da PRF apreendeu, em ação conjunta com a PF, nesta terça-feira (6/7), por volta das 17h, no Km 211 da BR 364, em Rondonópolis, 2,1 Kg de Cocaína/Cloridrato de Cocaína em um ônibus interestadual que fazia a linha Araputanga/MT x São José do Rio Preto/SP.