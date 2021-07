Intensificando o combate ao comércio de entorpecentes em Rondonópolis, mais três pessoas foram presas pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (05/07), durante investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

As duas ações que desarticularam esquemas de tráfico de drogas no centro da cidade, resultaram também na apreensão de várias porções de pasta base de cocaína, dinheiro e aparelhos celulares.

A primeira prisão ocorreu após denúncia pelo disque 197 sobre um homem de 30 anos que vinha atuando na venda ilícita. Na apuração foi identificado que diariamente ele adquiria drogas no bairro Vila Canaã, e revendia na região central de Rondonópolis.

Com base nos fatos o suspeito passou a ser monitorado, quando na manhã de segunda-feira (05), os policiais civis visualizaram o rapaz em atitude suspeita. Ato contínuo foi realizada a abordagem do mesmo, que tentou dispensar as porções de drogas jogando ao solo.

Diante do flagrante o suspeito que possui passagens por tráfico de drogas, receptação, furto e roubo, bem como faz uso de tornozeleira eletrônica, foi conduzido até a Derf de Rondonópolis junto com os entorpecentes apreendidos, interrogado e autuado por tráfico de drogas.

SEGUNDA PRISÃO

Já na tarde de segunda-feira (05) outros dois jovens de 25 e 18 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Conforme investigação da Derf de Rondonópolis, os envolvidos também vinham agindo abastecendo pontos de venda de entorpecentes instalados na região central. Inicialmente os policiais civis abordaram o suspeito de 18 anos com diversas pedras de pasta base de cocaína.

Ao ser questionado, este informou que seu comparsa de 25 anos e portador de tornozeleira eletrônica, que era responsável por aliciar outros indivíduos, inclusive menores de idade, para comercializarem as substâncias ilícitas e o lucro era dividido entre o grupo.

Diante do relato a equipe foi até o endereço do suspeito apontado, no bairro Jardim Ipanema, onde foram apreendidos mais porções de droga, dinheiro, anotações referentes ao tráfico, entre outros materiais.

Em seguida os dois rapazes foram conduzidos até a Derf de Rondonópolis, interrogados e autuados em flagrante. Após a confecção dos autos, os presos foram colocados à disposição da Justiça.

De acordo com o delegado titular da Derf de Rondonópolis, Santiago Rozendo Sanches, os policiais civis têm intensificado as ações na região central visando retirar drogas de circulação e diminuir os índices de crimes patrimoniais como furto e roubo.