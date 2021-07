Com a chegada de mais de 13 mil doses de vacina em Rondonópolis, a Prefeitura decidiu alterar o cronograma de vacinação contra Covid-19 divulgado neste fim de semana. Com isso, as pessoas com 41 anos ou mais serão vacinadas com a primeira dose já nesta quarta-feira (7/7). Antes, esse grupo seria vacinado a partir de quinta-feira.

As pessoas com 40 anos ou mais serão vacinadas com a primeira dose a partir desta quinta-feira (8/7). Antes, esse grupo seria vacinado a partir de sexta-feira. As pessoas com 39 anos ou mais serão vacinadas com a primeira dose a partir desta sexta-feira (9/7). Antes, esse grupo seria vacinado a partir de segunda-feira (12).