O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou, liminarmente neste mês de julho de 2021, que o Governo do Estado de Mato Grosso deixe de cobrar diferença de ICMS na ordem de R$ 200 milhões contra a Cervejaria Petrópolis, sediada em Rondonópolis. A cobrança advém de ações administrativas oriundas da delação do ex-governador Silval Barbosa.

Na ação, a empresa solicita o cumprimento de decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma monocrática pelo ministro Benedito Gonçalves, suspendendo qualquer cobrança quanto à diferença de tributos pelo Estado de Mato Grosso. Contudo, aponta que, o Estado reiteradamente tem descumprido a decisão do STJ ao dar continuidade, de forma arbitrária, às cobranças.

“Que seja determinado, liminarmente, antes de ouvir a parte contrária, o imediato e irrestrito cumprimento da decisão judicial desta Corte Especial que determinou ao Estado de Mato Grosso a suspensão dos procedimentos fiscais que visem a cobrança da diferença de tributos, diante da declaração de nulidade dos termos aditivos discutidos na ação anulatória n. 1017278-61.2018.8.11.0041 (…)”, peticionou a empresa na ação.

“Ante o exposto, defiro em parte o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso o imediato cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do RESP n. 1.935.368/MT que determinou a suspensão dos procedimentos fiscais que visem a cobrança da diferença de tributos, diante da declaração de nulidade dos termos aditivos discutidos na ação anulatória n. 1017278-61.2018.8.11.0041 (…)”, consta na decisão.