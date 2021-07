Um pai acusado de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (05/07), em Rondonópolis, durante ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município, para cumprimento de mandado judicial.

O suspeito de 48 anos teve a prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca local, após investigação da Polícia Civil para esclarecer o crime de estupro, cometido contra a própria filha menor de idade.

Com base nos fatos apurado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, o suspeito foi condenado na ação processual criminal a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, bem como teve o mandado expedido no dia 30 de novembro de 2020.

De posse da ordem de prisão preventiva, o procurado foi localizado pelos policiais civis no bairro Chácara São Rosalvo. Depois de preso, o suspeito foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.