Com foco de unir e movimentar os alunos sobre direitos e deveres, a chapa ‘Saber, Honra e Disciplina’ será empossada nesta segunda-feira (05/07), às 18h30, na direção do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Militar Major Ernestino Veríssimo a Silva de Rondonópolis. A solenidade será na instituição e todas as medidas de biossegurança e uso obrigatório de máscara serão tomadas.

O processo eleitoral contou com quatro chapas inscritas que promoveram debates e mostraram suas propostas via redes sociais e grupos de conversa. A eleição foi na quinta-feira (1º/07), com voto impresso e a participação de 195 alunos. A gestão é de um ano.