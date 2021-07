No geral, o número de casos de pessoas infectadas desde o começo da pandemia saiu de 32.812 para 32.820. O número de pessoas mortas pela doença se manteve em 864. Até o número de mortes em função da doença neste fim de semana não foi tão expressivo: três casos entre sexta-feira e domingo.

As últimas 24 horas tiveram números animadores em relação à evolução do novo coronavírus em Rondonópolis. Nesse período, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde apontou que a cidade teve apenas 8 novos casos e nenhuma morte em função da doença.

A taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI de tratamento da covid-19 ficou em 81,7%, com 49 leitos ocupados e 11 disponíveis. São três vagas no Hospital Municipal e quatro vagas cada na Santa Casa e no Hospital Regional.