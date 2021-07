A semana das temperaturas mais baixas das últimas décadas ajudou a movimentar as vendas no comércio de Rondonópolis, sobretudo de artigos de confecções e cama, mesa e banho voltados para o inverno. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Tiago Martins, estima que o frio registrado nesse período trouxe um incremento da ordem de 15% a 20% nesse setor sobre as vendas de uma mesma semana de final de mês sem queda acentuada na temperatura.

Tradicionalmente, as frentes frias mais acentuadas sempre puxam um fluxo de pessoas rumo às lojas que atuam com produtos voltados para o inverno. E não foi diferente desta vez.