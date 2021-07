A semana que termina ficou marcada pela imagem do registro de uma geada na zona rural de Rondonópolis, que acabou percorrendo todo o estado de Mato Grosso. A foto que chamou a atenção de todos pelo fato curioso e histórico na cidade, que registrou mínima recorde de 3.3ºC na quinta-feira (1º/7), foi feita pelo produtor rural Maurício Sperotto Jr.

Com propriedade rural há 20 anos em Rondonópolis (a Fazenda Sperotto, na região sentido à cidade de Campo Grande/MS), Maurício Jr. contou ao A TRIBUNA que nunca tinha presenciado na localidade uma geada branca. Ele explica que a foto foi tirada por volta das 7h da manhã após acordar.

Apesar do fato inusitado, Maurício Jr. atesta que o fenômeno trouxe grandes prejuízos para a propriedade, que atua com lavoura e pecuária. A lavoura de milho não teve tantos danos em função da fase de colheita. Contudo, lamenta que a geada provocou perdas da ordem de 50% no pasto.

Em função dos danos causados na pastagem, o produtor rural disse que terá de cancelar, infelizmente, os investimentos de engorda de bovinos na propriedade. Da mesma forma, outros produtores da região também registraram prejuízos no campo por causa do fenômeno inesperado.

Conforme noticiado pelo A TRIBUNA, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou o amanhecer com geada nesta ocasião na região entre Ponta Porã (MS), Rondonópolis e Rio Verde (GO). Em Mato Grosso, também foram noticiadas geadas em Pedra Preta, Jaciara e Poconé.

Fica, então, registrado o autor das imagens desse interessante fenômeno em Rondonópolis feitas pelo agropecuarista Maurício Sperotto Jr.