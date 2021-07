Após denúncia de que vários municípios do Brasil, entre eles Rondonópolis, teriam aplicado doses da vacina da Astrazeneca com data de validade vencida, a Santa Casa de Rondonópolis, para onde o lote teria sido enviado para imunização, informa que as doses foram aplicadas no prazo de validade.

O problema, conforme relata o Governo do Estado, poderia ter ocorrido no lançamento das informações pelo ConectSUS, sistema do Ministério da Saúde. Essa mesma situação foi apontada pela maioria das cidades para onde os lotes foram enviados.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), explicou que encaminha as doses de vacina aos Escritórios Regionais e municípios em até 48h do recebimento da remessa e se certifica que os imunobiológicos estão dentro do prazo de validade estipulado pelo fabricante.

Na sexta-feira (2), o Ministério da Saúde também garantiu que nenhuma dose vencida de vacina contra a Covid-19 é repassada aos estados e ao Distrito Federal. A pasta acrescentou que o prazo de validade dos imunizantes é rigorosamente acompanhado desde o recebimento até a distribuição. Segundo o ministério, os estados são orientados a distribuírem imediatamente os imunizantes recebidos, sendo obrigação dos gestores locais do Sistema Único de Saúde (SUS) fazer o armazenamento correto e a aplicação das doses dentro do prazo de validade.

A Santa Casa também esclareceu que as doses referentes a um dos lotes denunciados foram todas aplicadas dentro do prazo de validade. “A documentação encaminhada para o Ministério da Saúde referente ao protocolo de imunização adotado pelo Hospital Santa Casa Rondonópolis mostra que as vacinas feitas com o lote 4120Z005, com validade em 14/04/2021, foram aplicadas dos dias 04 a 12 de fevereiro de 2021, conforme consta no Sistema de Registro de Doses Aplicadas (SI-PNI), e documento de acesso liberado a todos os cidadãos por meio do aplicativo ConectSUS”, afirma a Santa Casa.

DENÚNCIA DE DOSES VENCIDAS

A denúncia de que municípios aplicaram doses vencidas do imunizante da Astrazeneca foi feita por um jornal paulista. As vacinas vencidas teriam sido aplicadas em 1.532 cidades brasileiras, e pelo menos, 26 pessoas poderiam ter recebido as doses.

De acordo com a denúncia, o levantamento aponta que em Mato Grosso cerca de 160 pessoas poderiam ter recebido doses com prazo de validade vencido. A situação teria sido verificada em 20 cidades do Estado, sendo Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Jangada, Paranatinga, Castanheira, Tabaporã, Juscimeira, Mirassol do Oeste, Dom Aquino, Água Boa, Alta Floresta, Apiacás, Barra do Garças, Campo Verde, Comodoro, Pedra Preta, Primavera do Leste e Ribeirão Cascalheira.

Os lotes que já venceram, segundo o informado, foram os seguintes: 4120Z001 – 29/03; 4120Z004 – 13/04; 4120Z005 – 14/04; CTMAV501 – 30/04; CTMAV505 – 31/05; CTMAV506 – 31/05; CTMAV520 – 31/05; 4120Z025 – 04/06. Fora do prazo, o imunizante tem sua proteção contra a Covid-19 comprometida e a orientação é que as pessoas teriam que ser imunizadas novamente.