Segundo parentes, Ademir Lopes contraiu covid-19 recentemente, ficou um mês internado e depois teve alta médica. Contudo, logo após, voltou a ser hospitalizado com novos problemas. Ele não resistiu e faleceu às 5h30 da manhã na UPA de Rondonópolis.

O atestado de óbito não constou mais covid, sendo liberado o funeral. O corpo do artista está com velório previsto na União Familiar, em frente ao Corpo de Bombeiros, a partir das 13h30 deste sábado. O sepultamento será às 16h deste sábado no Cemitério da Vila Aurora.