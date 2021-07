A Construtora Amil aguarda a Prefeitura dar a ordem de serviço para começar a primeira etapa de uma nova via margeando o Rio Vermelho. O resultado da licitação da obra foi publicado no último dia 22 de junho.

Na construção da nova via serão investidos, neste primeiro momento, o valor de R$ 2.397,275,09, que foi a proposta mais vantajosa apresentada ao Município.

Pelo projeto, a nova Beira Rio terá um traçado a partir do final de uma via da região da Vila Canaã, passando pela Vila Salmen, Vila Esperança e finalizando na Vila Mamed. A nova avenida vai passar ao lado do antigo Clube Beira Rio e finaliza em uma passagem subterrânea na BR-364/163, que dá acesso à Vila Mamed.

Estão previstas no projeto, a execução de obras de drenagem e pavimentação asfáltica, além da construção de pista de caminhada e ciclovia. “Esse é um projeto inserido na ideia de colocar a cidade de frente pro Rio Vermelho, que faz parte do processo histórico de ocupação de Rondonópolis. Hoje, estamos de costas para o nosso rio, que é uma das coisas mais belas que temos.

Queremos mudar isso com esta importante obra, que irá embelezar e valorizar a região, bem como melhorar a mobilidade urbana da cidade”, disse o prefeito José Carlos do Pátio.

Na segunda etapa do projeto, a Prefeitura trabalha a interligação da região da Vila Canaã até a ponte Marechal Rondon, que conta com um projeto de revitalização e modernização.