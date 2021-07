Levantamento do Jornal A TRIBUNA, feito com base em dados da Secretaria Municipal de Saúde relativos à pandemia de Covid-19 em Rondonópolis, mostra que os seis primeiros meses de 2021 concentram o maior número de mortes na cidade em decorrência da doença.

Os índices mostram também que a pandemia começou a se agravar no mês de março deste ano, quando 3.530 pessoas se infectaram e 77 morreram em decorrência da doença. Março registrou média diária de 113,8 casos e média de 2,4 óbitos por dia. Em janeiro, a cidade confirmou 2.365 casos e 43 óbitos, enquanto em fevereiro, foram 2.076 casos e 20 óbitos confirmados. Média diária de 76,2 e 74,4 casos diários, respectivamente, e média de 1,3 e 0,7 mortes pela doença por dia.

Pela análise dos dados, é possível identificar que abril foi o mês mais mortal da Covid-19 em Rondonópolis, quando foram registradas 139 mortes. Média diária de 4,6 óbitos. Contudo, o total de casos em abril foi de 2.991, com média de 99,7 casos por dia, menor que aquele registrado em março, que foi o mês com o maior número de casos da doença em 2021.

Já em maio e junho, a média diária de mortes se manteve estável em 2,3. Em maio, 73 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, enquanto que em junho foram 69 óbitos confirmados.

Junho, no entanto, registrou total de 3.071 casos, com média de 102,3 casos confirmados por dia, segundo maior desde janeiro deste ano, ficando atrás somente do mês de março, quando a média diária ficou em 113,8.