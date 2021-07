Além de Rondonópolis, também houve registro de geada em Pedra Preta e Jaciara. Na região, produtores rurais registraram as lavouras repletas de gelo. O Inmet informou ontem que o amanhecer começou com geada entre Ponta Porã (MS), Rondonópolis e Rio Verde (GO).

A frente fria chegou a Rondonópolis na segunda-feira (28) e as temperaturas se mantiveram baixas também na terça-feira (29). Nesta quarta-feira (30), os termômetros já haviam marcado 5ºC ao amanhecer, o que já havia deixado o rondonopolitano, tão acostumado com as altas temperaturas, surpreso com tanto frio.

As temperaturas voltam a subir, de acordo com a previsão do Inmet, ainda hoje (2), quando o amanhecer ainda será frio, com previsão de 11ºC. A tarde, o calor volta e os termômetros podem chegar a 30ºC. No fim de semana, as temperaturas começam entrar em gradativa elevação e os próximos dias serão marcados por grande amplitude térmica na região, com manhãs mais frias e tardes quentes.

No sábado (3), a previsão é de mínima de 14ºC e máxima de 31ºC. No domingo (4), a mínima prevista é de 17ºC e a máxima de 32ºC.

A unidade relativa do ar também começa a cair a partir deste fim de semana e deve ficar abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia.