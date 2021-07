A taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI para tratamento de covid-19 caiu para 76,6% nesta sexta-feira (2/7) em Rondonópolis. Agora estão disponíveis 14 leitos de UTI nos hospitais da cidade, conforme o novo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado há pouco. Hoje são 46 leitos de UTI ocupados.

A atual taxa de ocupação vem apresentando melhora desde segunda-feira (28/6), quando estava em 93,3%. Depois caiu para 83,3% na quarta e quinta-feira (30/6 e 1/7). O hospital com maior taxa de ocupação nas UTIs hoje é a Santa Casa de Misericórdia, na faixa dos 85%. O mais tranquilo é o Hospital Municipal, com 50% de ocupação.

Nas últimas 24 horas, Rondonópolis teve o registro de 95 novos casos de covid-19, passando de 32.634 casos para 32.729 casos. Nesse período, houve o registro de uma morte pela doença, sendo de um homem no dia 1º de julho. Não foi informado idade do morto nem local do falecimento. Já são 861 mortes pela doença desde o começo da pandemia.

Até o momento são 31.016 pessoas recuperadas da covid-19 na cidade. No momento 852 estão com casos ativos da doença, sendo 767 em tratamento domiciliar.