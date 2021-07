A idade do público-alvo de imunização contra covid-19 vem diminuindo e a grande demanda pela vacina tem chamado a atenção em Rondonópolis. Os postos de vacinação voltados ao público de 44 e 43 anos estão ficando lotados desde esta quinta-feira (1º/7).

Na quinta-feira, o posto montado na Unic tinha um expressivo público em busca da vacina e, no drive-thru do estádio Luthero Lopes, a fila de veículos também era enorme. Muita gente desistiu de tomar a vacina no dia, voltando para a casa devido à grande quantidade de gente.