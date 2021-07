“Antecedendo a reunião do Comitê, o prefeito Zé Carlos do Pátio e vereadores acharam necessário conversar primeiro com os representantes de bares e restaurantes que atuam na noite. O encontro ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (1º). Os empresários expuseram as suas dificuldades com a limitação de horários e para se manterem em funcionamento. Todos tiveram voz e vez nesta reunião, inclusive para falar da atuação da Polícia Militar durante as abordagens de fiscalização dos estabelecimentos”, disse Marildes.

Ela explicou que o segmento do comércio noturno está reivindicando a flexibilização para os bares e restaurantes poderem funcionar até as 23 horas, de segunda a sábado. Atualmente, é autorizado apenas até as 20 horas. A categoria também quer estender o atendimento aos domingos. “O segmento está pleiteando o funcionamento até as 23 horas e o toque de recolher a partir da meia noite. A proposta será avaliada pelo Comitê de Crise nesta sexta-feira”, antecipou Marildes Ferreira.