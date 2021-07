Com isso, será permitida a atuação de atividades diversas até as 22h de domingo a domingo. Atualmente a permissão de funcionamento é até 20h de segunda a sexta-feira, com horários especiais aos fins de semana.

A decisão do Comitê foi tomada após reunião do prefeito Zé Carlos do Pátio realizada nesta quinta-feira com representantes de estabelecimentos que atuam no setor de bares e restaurantes, os quais vinham sendo grandemente prejudicados com a atuação limitada até as 20h. Pesou na decisão a redução dos índices de contágio pela covid-19 na cidade, com a melhora na classificação de risco local que passou de “alto” para “moderado”.

O toque de recolher na cidade passará a ser às 23h. Um novo decreto deve ser publicado pela Prefeitura detalhando as novas regras a serem seguidas.