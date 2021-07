A central de vacinação contra a Covid-19, chamada de “Corujão”, que vai funcionar no pátio do prédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) será inaugurada hoje (2), às 10 horas.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Rondonópolis, a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, apoiada pelo deputado estadual Max Russi (PSB), presidente da Casa de Leis. O local terá atendimento para vacinação contra a Covid-19 em três turnos: manhã, tarde e noite.

Conforme publicado pelo A TRIBUNA, o “Corujão” foi uma indicação da vereadora Marildes Ferreira (PSB), que encaminhou o pedido ao Município e para a Assembleia Legislativa. As negociações para a implantação da estrutura já vinham sendo conduzidas há mais de um mês. Com a parceria, coube ao Município arcar com a mão de obra necessária para a imunização, bem como com os insumos.

Hoje, primeiro dia de funcionamento, o “Corujão” começa com aplicação da segunda dose da Astrazeneca para profissionais das forças de segurança e salvamento. E também a primeira dose para o público em geral acima dos 43 anos.