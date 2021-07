Moradores de ao menos seis cidades da região, inclusive Rondonópolis, podem ter recebido doses vencidas da vacina contra o novo coronavírus da Astrazeneca, conforme denúncia feita pelo Jornal Folha de S. Paulo. A informação é que os imunizantes vencidos foram aplicados, ao todo, em 1.532 municípios brasileiros em pelo menos 26 mil brasileiros.

Conforme o levantamento, foram cerca de 160 pessoas de Mato Grosso que receberam a vacina vencida, sendo 20 da cidade de Paranatinga, 3 de Juscimeira, 1 de Rondonópolis, 1 de Pedra Preta e 1 de Dom Aquino, além de Primavera do Leste. A dose vencida teria sido aplicada em Rondonópolis na Santa Casa de Misericórdia.

Os lotes que já venceram, segundo o informado, foram os seguintes: 4120Z001 – 29/03; 4120Z004 – 13/04; 4120Z005 – 14/04; CTMAV501 – 30/04; CTMAV505 – 31/05; CTMAV506 – 31/05; CTMAV520 – 31/05; 4120Z025 – 04/06. Fora do prazo, o imunizante tem sua proteção contra a covid-19 comprometida.

Procurada pelo A TRIBUNA, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) informou que o monitoramento da validade das vacinas deve ser realizado pelas gestões municipais, que também são responsáveis por elaborar estratégias para a imediata utilização das vacinas com prazos próximos do vencimento.

A SES-MT diz que encaminha as doses de vacina aos Escritórios Regionais e municípios em até 48h do recebimento da remessa e certifica que os imunobiológicos estão dentro do prazo de validade estipulado pelo fabricante.

“A SES-MT ainda esclarece que existe a possibilidade de ter ocorrido o registro tardio da vacinação. Nestes casos, o sistema pode apontar uma data de aplicação diferente da data que o imunizante realmente foi aplicado”, repassou.

Em relação à denúncia, a Prefeitura ainda não emitiu uma resposta ao A TRIBUNA.

Outro lado

A Santa Casa de Rondonópolis informou há pouco que recebeu com surpresa a notícia dando conta de que a instituição também imunizou contra a covid-19 com doses vencidas da Astrazeneca. A denúncia feita pela Folha de S. Paulo revela que os imunizantes vencidos foram aplicados, ao todo, em 1.532 municípios brasileiros em pelo menos 26 mil brasileiros. Conforme o hospital, as doses referentes a um dos lotes denunciados foram todas aplicadas por eles dentro do prazo de validade.

“A documentação encaminhada para o Ministério da Saúde referente ao protocolo de imunização adotado pelo Hospital Santa Casa Rondonópolis mostra que as vacinas feitas com o lote 4120Z005, com validade em 14/04/2021, foram aplicadas dos dias 04 a 12 de fevereiro e 2021, conforme consta no Sistema de Registro de Doses Aplicadas (SI-PNI), e documento de acesso liberado a todos os cidadãos por meio do aplicativo conectSUS”, afirma a Santa Casa.