A edição desta sexta-feira (2/7) do A TRIBUNA traz o registro do frio recorde na madrugada desta quinta-feira (1º/7) em Rondonópolis. Foi registrada a temperatura mais baixa da cidade nas últimas décadas. E, para espanto de todos, o município teve até pontos com geada, algo que pessoas mais antigas não testemunhavam desde a década de 1960.

Outro destaque desta edição é o resultado positivo de Rondonópolis na geração de empregos em maio, conforme novo apontamento do Cadastro Geral de Empregados e Empregados (Caged), do Governo Federal. Em maio, a cidade abriu mais 444 vagas de trabalho. Rondonópolis tem sido a segunda cidade que mais tem gerado empregos formais em 2021 em Mato Grosso.

O começo da central de vacinação contra a Covid-19, chamada de “Corujão”, no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também será assunto desta edição. Toda estrutura de tendas já está montada e o local passa a vacinar pessoas contra a covid-19 com mais de 43 anos a partir das 10h da manhã desta sexta-feira.

O Jornal A TRIBUNA também traz a denúncia de que cidadãos não estão conseguindo dar destinação para animais que aparecem abandonados em Rondonópolis. O problema tem sobrado para as Ongs da cidade, que já não sabem o que fazer diante de tanta demanda. Enquanto os animais abandonados não têm local de destino, o Abrigo de Animais, construído para essa finalidade, segue sem funcionar.

Essas e outras notícias poderão ser acompanhadas em detalhes nesta próxima edição do A TRIBUNA.