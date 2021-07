O número de pessoas com casos ativos do novo coronavírus teve uma queda de 40,11% em duas semanas em Rondonópolis. Conforme dados do novo Boletim Epidemiológico do Município, divulgado há pouco, os casos ativos no dia 17 de junho atingiam 1.406 pessoas e agora, neste dia 1º de julho, perfazem 842 pessoas.

Essa queda no número de casos ativos também tem refletido na redução da ocupação das UTIs em Rondonópolis. A taxa de ocupação das UTIs públicas estava em 83,3% ontem na cidade, com 50 leitos ocupados e 10 disponíveis. Tanto a Santa Casa como o Hospital Regional estavam ontem com taxa de ocupação de 90%. A situação mais tranquila era verificada no Hospital Municipal, com taxa de ocupação das UTIs em 50%.