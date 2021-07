O vereador Beto do Amendoim (PTB) declarou, ontem (30), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, que poderá apresentar um projeto de lei com a finalidade de sustar os efeitos do atual decreto municipal que limita, principalmente, o funcionamento do comércio noturno e dos serviços de entrega, ou seja, os deliverys.

“A Câmara tem prerrogativa para isso. Basta um vereador apresentar um projeto com esta proposta. Vejo que diante da melhora da classificação de risco para ‘moderada’, o prefeito e o Comitê de Crise devem deliberar pela flexibilização do funcionamento do comércio noturno. Neste período de pandemia, foi o setor mais atingido pelas medidas. Estou indignado com esta forma que o prefeito vem tratando os comerciantes que atuam na noite”, desabafa o parlamentar