Empresários do ramo de bares e restaurantes e os vereadores, estão cobrando a flexibilização para o funcionamento do comércio noturno em Rondonópolis, após a classificação de risco por contaminação da Covid-19 na cidade sair do risco “alto” para “moderado”.

Ontem (30), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, trabalhadores do setor foram pedir a ampliação do horário de funcionamento que, no caso de bares e restaurantes, podem funcionar até no máximo às 20 horas, de segunda a sábado e até às 14 horas aos domingos.

