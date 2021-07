A vacinação antecipada contra a covid-19 dos profissionais da educação vem sendo marcada por questionamentos em Rondonópolis. Depois de ter ficado 13 dias sem um calendário de vacinação específico, a categoria volta a ser contemplada pelo Município com a imunização prioritária nesta quinta-feira (1º de julho). Agora serão contemplados profissionais com mais de 35 anos de idade.

O questionamento é que a vacinação prioritária dos profissionais da educação já foi praticamente concluída na maioria dos municípios de Mato Grosso, mas em Rondonópolis o processo segue de forma lenta e com interrupções.

Para se ter uma ideia, desde o dia 18 de junho, os profissionais da categoria de Rondonópolis não tinham sido incluídos mais na vacinação prioritária. Na ocasião, estavam sendo contemplados aqueles com mais de 40 anos de idade. O Município não justificou o motivo da interrupção diferenciada dos profissionais da educação nesse período. No começo, a polêmica se deu devido à resistência da Prefeitura em promover uma vacinação específica para profissionais da educação. Contudo, com a pressão do setor, o poder público voltou atrás e passou a chamar esses profissionais para uma vacinação específica. Vale dizer que, desde maio deste ano, o Ministério da Saúde incluiu os profissionais da educação no grupo prioritário da vacina, dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI). Inclusive, em Mato Grosso, o governo definiu que os municípios tinham de reservar um percentual do total de vacinas recebidas para atender esse público.

Em âmbito municipal, os profissionais da educação vêm sendo vacinados no campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Nesta retomada, as pessoas com mais de 35 anos podem receber a primeira dose da vacina, além de hoje, amanhã (2/7). Entre a população geral, estão sendo vacinadas pessoas com mais de 44 anos.