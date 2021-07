Com a segunda dose, 16,44% estão imunizados contra a doença. Os índices são calculados com base na quantidade de pessoas residentes em Rondonópolis maiores de 18 anos que podem ser imunizadas.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, 141.190 pessoas devem ser vacinadas na cidade. Destas, 70.705 já receberam a primeira dose do imunizante, ou seja, cerca de 50% do total.

Com o ciclo de imunização completo (pessoas que receberam a primeira e a segunda doses), são 23.217 pessoas, o que equivale a 16,44% do total da população de Rondonópolis que deve receber a vacina contra a Covid-19.

Atualmente, estão sendo vacinadas com a primeira dose na cidade pessoas com 44 anos ou mais, gestantes, lactantes e puérperas.

Com a segunda dose, a vacinação é realizada para pessoas que ainda não completaram o ciclo de vacinação com a Coronavac e para profissionais das forças de segurança e salvamento que tomaram a primeira dose da Astrazeneca.

CHEGADA DE MAIS DOSES

Mato Grosso recebeu ontem (30), mais 98.070 doses de vacinas. Chegaram ao Estado, 73.500 doses da Astrazeneca e 24.570 da Pfizer. Ainda não foram definidas quantas doses serão enviadas para Rondonópolis e quais os públicos que serão imunizados com esses novos lotes de vacinas.

Até o momento, Mato Grosso já recebeu 1.798.840 doses de imunizantes contra a Covid-19.