A meta de vacinação contra a “Influenza A” ainda não foi atingida. A Secretaria Municipal de Saúde está com estoque de mais de 50 mil doses para imunização da H1N1. Segundo informado pela Prefeitura, a população não está procurando os postos de vacinação que funcionam nos principais PSFs.

A campanha termina em 9 de julho, talvez o Ministério da Saúde prorrogue. Conforme autoridades da área da saúde, devido a pandemia do coronavírus, essa imunização se torna ainda mais necessária.

Conforme o gerente de Departamento de Saúde Coletiva de Rondonópolis, Paulo Padim, a expectativa é que agora, depois da aplicação da segunda dose da Coronavac, após 14 dias de intervalo entre esta vacina e a Influenza A, as pessoas passem a procurar mais os postos para tomar a vacina contra a gripe.

Promovida pelo Ministério da Saúde, em todo território nacional, a campanha teve início no mês de abril e a estimativa é vacinar 79,7 milhões de pessoas. A segunda etapa é destinada a idosos com mais de 60 anos e professores. Cerca de 33 milhões de pessoas deverão ser imunizadas nessa fase.

A terceira fase, entre 9 de junho e 9 de julho, abrangeria cerca de 22 milhões de pessoas. Compõem esse público-alvo integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

A campanha teve início no dia 12 de abril com a vacinação de crianças entre 6 meses e 6 anos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mulheres puérperas (que estão no período de até 45 dias após o parto).

POSTOS DE VACINAÇÃO

Os locais de vacinação onde as pessoas serão imunizadas em Rondonópolis: Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo; C.S São Francisco; ESF Jd. Adriana; ESF Alfredo de Castro; ESF Jd. Assunção; ESF-Jd Belo Horizonte; ESF Bom Pastor; ESF CAIC; ESF Vl. Cardoso; ESF Cidade Alta; ESF Conjunto São José; ESF Jd. Iguaçu; ESF Industrial; ESF Vila Ipê; ESF Jd. Itapuã; ESF Res. Marechal Rondon; ESF Mathias Neves; ESF Padre Rodolfo; ESF Parque São Jorge; ESF Jd. Sumaré; ESF Vila Mineira; Policlínica Central; ESF Jd. Monte Líbano; ESF Luz D’yara e ESF Jd. Atlântico.