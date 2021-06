A Cooperativa do Vale do Teles Pires (Coopervale) informou à Prefeitura de Rondonópolis que não renovará o contrato atualmente em vigência com a Secretaria Municipal de Saúde que vence hoje (30).

A empresa teria comunicado a Prefeitura sobre não ter interesse na renovação do contrato no último dia 21 e, diante da decisão, aproximadamente 350 pessoas podem perder o trabalho.

Esses servidores são terceirizados pela Coopervale e prestam serviço na Secretaria de Saúde. Também há preocupação que o problema possa afetar os serviços prestados na Saúde.

De acordo com a Prefeitura, para evitar problemas na continuidade dos serviços prestados à população pela Saúde, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas está realizando um processo de adesão à ata e atualmente aguarda parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município para dar prosseguimento aos procedimentos necessários. Ontem (29), a secretária municipal de Gestão de Pessoas, Carla de Carvalho, compareceu à Câmara Municipal durante a ordem do dia para explicar aos vereadores os procedimentos que estão sendo adotados diante da situação.

Segundo o vereador Júnior Mendonça (PT), a Prefeitura deve promover a contratação emergencial de uma empresa e as informações são de que, diferente do que ocorria com a Coopervale, os trabalhadores contratados terão os direitos trabalhistas garantidos.

“O que buscamos ainda é que os trabalhadores que prestavam serviços à Coopervale sejam reconduzidos por essa empresa que está sendo contratada em regime de urgência, porque eles estão sendo desligados, infelizmente, sem nenhum direito”, defendeu o vereador.