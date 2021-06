A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis informou ontem (29) que houve alteração no cronograma de vacinação contra a Covid-19 desta semana. O Município resolveu antecipar a vacinação de pessoas com 44 anos, que poderão se imunizar com a primeira dose amanhã (1º). Hoje (30), devem se vacinar pessoas com 45 anos ou mais.

Pessoas nessas faixas etárias podem comparecer nos pontos de vacinação fixos localizados nos postos de saúde dos bairros André Maggi, Cohab Velha, Pedra 90, Padre Miguel, Dom Osório, Morumbi, Padre Rodolfo e Unic – Ary Coelho. Há ainda a opção pelo sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes e Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

O atendimento nesses pontos de imunização é das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Rondonópolis também mantém a imunização de gestantes, puérperas e lactantes até esta sexta-feira (2). Neste caso, a vacinação acontece no Centro Cultural José Sobrinho, das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Além desse público, também devem comparecer aos pontos de vacinação profissionais das forças de segurança e salvamento para receberem a segunda dose do imunizante da Astrazeneca. Para esse grupo, a vacinação acontece nesta sexta-feira (2), no sistema “Corujão”, instalado no pátio da Secretaria Municipal de Saúde. O horário de atendimento é das 8h às 22h sem interrupção.

O Município também informou que mantém a vacinação com a segunda dose da Coronavac no posto de saúde do Conjunto São José até esta sexta-feira. Devem comparecer ao local as pessoas que ainda não receberam a segunda dose da vacina. A Saúde faz “repescagem” para quem ainda não completou o ciclo de vacinação.

JANSSEN

O Município ainda não definiu para qual grupo irá destinar as 1.455 doses da vacina da Janssen que estão na cidade desta a segunda-feira (28). Segundo a Prefeitura, uma definição deverá ser tomada até a tarde de hoje (30) e a imunização com as doses da vacina deve ter início nesta quinta-feira (1º).

O Governo do Estado orientou que os municípios utilizem as doses da Janssen para a imunização conforme a idade de pessoas sem comorbidades, porém a Prefeitura de Rondonópolis ainda não confirmou se seguirá a orientação do Estado.

IMUNIZAÇÃO PARADA

Rondonópolis interrompeu a imunização dos profissionais da educação que estava ocorrendo na semana passada. De acordo com a Prefeitura, a vacinação dos professores foi suspensa porque a cidade não recebeu doses de vacinas para ser utilizada para este público. A Prefeitura não informou como irá proceder para retomar a vacinação dos professores.